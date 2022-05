Mlada voznica (22) trčila v pešca in ga hudo poškodovala

V soboto okoli 23. ure se je na Vojkovi cesti blizu ene od stanovanjskih hiš v Solkanu zgodila prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan 49-letni pešec.

Policisti prometne policije Nova Gorica so z zbiranjem obvestil in ob ogledu kraja med drugim ugotovili, da je 22-letna voznica začetnica med vožnjo proti Novi Gorici s prednjim levim delom avtomobila trčila v takrat še neznanega pešca, ki je v tistem trenutku stal na levi strani desnosmernega vozišča glede na njeno smer vožnje.

Po trčenju je pešec padel na levosmerno vozišče, kjer je huje poškodovan obležal.

Poleg policistov so na kraju posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci ZD Nova Gorica, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in ga nato z reševalnim vozilom prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Njegova identiteta je bila kasneje ugotovljena in potrjena tudi na podlagi objave v medijih.

O prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe.

Novogoriški prometni policisti bodo po vseh ugotovljenih dejstvih ustrezno ukrepali.