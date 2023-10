Na ljubljanskem okrajnem sodišču se je nadaljevala tožba, ki jo je proti nekdanjemu poslancu in predsedniku SNS Zmagu Jelinčiču Plemenitemu sprožil višji kriminalistični inšpektor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in policijski sindikalist Mitja Gregorc. Slednji toži prvaka SNS za pet tisočakov odškodnine zaradi domnevne kršitve osebnostnih pravic, ki naj bi jo Jelinčič storil na izredni seji državnega zbora (DZ) septembra 2020, ko so interpelirali takratnega notranjega ministra Aleša Hojsa. Jelinčič je namreč govoril o razmerah znotraj NPU, pri tem pa je omenil skupino policistov, ki n...