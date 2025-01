Metali bakle in se spopadli s policijo

Huliganski izpad 23. novembra lani v okviru košarkarske tekme druge slovenske košarkarske lige med Portorožem in Plamo Pur iz Ilirske Bistrice se je končal z napadom na policijo pred dvorano v Luciji. S koprske policijske uprave so včeraj sporočili, kako so ukrepali proti kršiteljem.

Kot pojasnjujejo, je tistega dne ob 19.36 vodja rediteljev obvestil policijo o incidentu med navijači v dvorani. Piranski policisti so ugotovili, da so domači navijači v igralce in gostujoče navijače začeli metati bakle, zaradi česar je bila tekma prekinjena, navijači pa so začeli zapuščati dvorano, a so pred dvorano napadli policiste in poškodovali policijski vozili. Uniformiranci so takoj začeli zbirati obvestila in dokaze s ciljem identificiranja nasilnih navijačev ter oseb, ki so utemeljeno osumljene storitve kaznivih dejanj (poškodovanje tuje stvari, povzročitev splošne nevarnosti ter kaznivo dejanje napada na uradno osebo).

Pregledali bodo vse dostopne fotografije

Do danes jim je uspelo analizirati večino dogajanja. Zaradi dokazovanja kaznivih dejanj in prekrškov so bili zavarovani vsi posnetki osebnih kamer policistov, posnetki snemalcev v dvorani, in oseb, ki so snemale kršitve na prireditvi. Tako so zaznali elemente kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti. V zvezi s tem kriminalisti vodijo predkazenski postopek, ki pa še ni zaključen.

Obravnavajo tudi dve kaznivi dejanji zoper za zdaj neznane osumljence, in sicer zaradi suma poškodovanja tuje stvari ter eno kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Zoper 40-letnega moškega iz Lucije, ki je na javno prireditev prinesel pirotehnični izdelek, je začet postopek o prekršku, 25-letniku iz Lucije in 37-letniku iz Pirana pa bo izrečena globa v hitrem postopku zaradi kršitve zakona o zasebnem varovanju.

»Poleg tega so policisti so že izrekli ukrep prepoved udeležbe na športnih prireditvah zoper enega kršitelja, in sicer 25-letnega Lucijčana, ki dve leti ne sme obiskovati košarkarskih tekem KK Portorož, košarkarskih tekem državne reprezentance, nogometnih tekem NK Piran in državne reprezentance,« pojasnjujejo.

Kot so dodali, bodo v nadaljevanju pregledali vse dostopne fotografije in posnetke s ciljem ugotavljanja dodatnih kršitev in kaznivih dejanj ter poskušali prepoznati tudi navijače, ki so ekstremno kršili javni red in mir.