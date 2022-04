Včeraj okoli poldneva se je na občinski oziroma županijski cesti v Zemuniku Donjem zgodila prava srhljivka. Kakšnih deset kilometrov od središča Zadra so v tragični prometni nesreči umrle tri ženske, ki so se peljale v toyoti yaris s slovenskimi registrskimi oznakami. Po silovitem trčenju in razmetavanju vozila v tamkajšnjem podvozu, ki poteka pod letalsko pisto, so bile vse tri mrtve na kraju samem. Preminule so bile stare 66, 61 in 55 let. Dve od teh, stari 61 in 55 let, sta imeli, kot sporočajo kolegi zadrskega spletnega portala zadarski.hr, hrvaški priimek, tista, ki je vozila, je imela sl...