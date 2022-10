Med prevračanjem z avtomobilom trčil še v dve vozili

V sredo ob 14.30 so policisti obravnavali prometno nesrečo na Bovškem. V poročilu PU Nova Gorica pišejo, da so trčila tri osebna vozila.

Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 22-letni voznik avtomobila, državljan Severne Makedonije (povzročitelj), vozil po regionalni cesti iz Bovca proti Predelu. Med vožnjo je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal na nasprotnosmerno vozišče. Takrat je iz nasprotne smeri pripeljal drugi voznik avtomobila, ki je trčenje preprečil tako, da je zapeljal na nasprotnosmerno vozišče. Osebno vozilo 22-letnega voznika je bočno drselo do roba levosmernega vozišča, kjer je trčilo v travnato brežino in se začelo prevračati. Med prevračanjem je trčilo v dva avtomobila, ki sta pripeljala iz nasprotne smeri.

V prometni nezgodi je bil mlajši voznik predvidoma lažje poškodovan, na udeleženih vozilih je nastala materialna škoda.

Poleg policistov PP Bovec so na kraju nesreče posredovali tudi gasilci PGD Bovec.

Povzročitelju bo zaradi odgovornosti za storitev prekrška po zakonu o pravilih cestnega prometa (neprilagojena hitrost, kršitev 45. člena ZPrCP) izdan plačilni nalog.