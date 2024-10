Med 14. in 20. oktobrom vseslovenska preventivna akcija

Med 14. in 20. oktobrom 2024 bo potekal drugi del nacionalne preventivne akcije za večjo varnost pešcev, ki jo koordinira republiška agencija za varnost prometa. V tem času bodo policisti posebno pozorni tako na spoštovanje predpisov voznikov motornih vozil do pešcev glede izsiljevanja prednosti pred pešci na prehodih za pešce kot tudi na spoštovanje predpisov pešcev, uporabo odsevnih teles, varno prečkanje vozišč in pravilno stran hoje.

Letos je bilo na območju PU Koper v prometnih nesrečah udeleženih nekoliko manj pešcev, kot je povprečje v zadnjem petletnem obdobju, se pa posledice niso bistveno zmanjšale. Še vedno ostajajo najpogostejši vzroki za nesreče neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilni premiki z vozilom in nepravilnosti pešcev. Lani so obravnavali 52 prometnih nesreč z udeležbo pešcev (7 so jih povzročili pešci). Obravnavali so eno nesrečo s smrtnim izidom, 11 s hudimi in 35 z lažjimi ranami.