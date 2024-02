Marsel obležal z najmanj 39 vbodi

Niti 368 dni po zahrbtnem umoru 26-letnega Marsela Habjaniča v bližini avtobusne postaje v Murski Soboti sodišče ni izreklo sankcije za 49-letnega Damirja Softića iz Tuzle. Čeprav je več izvedencev nevropsihiatrične stroke potrdilo, da je bil morilec v času dejanja, ko je žrtev zabodel najmanj 39-krat, neprišteven, niti na zadnji obravnavi niso izrekli sodbe. Edine v teh primerih mogoče sankcije, ukrepa obveznega zdravljenja. Zaradi dvomov o izvedenskem mnenju bodo psihološke teste opravili znova.

Pri obtožencu je prisotna paranoidna shizofrenija.

Testi v slovenščini

Že pred takšnim zaključkom obravnave, ko so zaradi stavke sodnikov za eno uro prekinili delo, je ugotovitve fakultetne izvedenske komisije predstavil izvedenec psihiater Peter Pregelj, ki meni, da je bilo Softićevo zaznavanje realnosti zmanjšano.

V ponedeljek, 5. februarja, je minilo leto dni od krutega umora nedolžnega fanta. FOTO: Oste Bakal

V mnenju je med drugim, zapisal, da je pri obtožencu prisotna paranoidna shizofrenija, ki se pridružuje stanju posttravmatske stresne motnje, povezane z vojno v BiH. Motnje mišljenja in zaznavanja so bile po psihiatrovih besedah izražene v akutni psihotični epizodi in halucinacijah, zato ni bil sposoben razumeti svojih dejanj. Ker Softić ne razume slovenskega jezika, psihološki testi pa so bili z njim opravljeni v slovenskem jeziku, se je pojavil dvom o natančnosti in strokovnosti vseh mnenj.

Umrl na kraju dogodka Umor, ki je šokiral prekmursko javnost, se je zgodil 5. februarja 2023 v Slomškovi ulici v Murski Soboti. Softić je obtožen, da je med prepirom kar 39-krat zabodel 26-letnega Marsela Habjaniča, ki je v tistem času živel v isti večstanovanjski stavbi pri avtobusni postaji v Murski Soboti, nato pa pobegnil. Zabodeni je zaradi poškodb na kraju dogodka umrl, policisti pa so Softića prijeli še istega dne. Habjanič in Softić sta bila soseda, vendar se razen bežnih srečanj menda sploh nista poznala.

Sodni senat je ugodil predlogu odvetnice, da Pregelj mnenje dopolni, da bi zaradi jezikovne prepreke odpravili kakršne koli dvome o strokovnosti mnenj. Izvedenec bo psihološko testiranje opravil v navzočnosti tolmača in po potrebi pritegnil še izvedenca psihologa. Sodišče je obravnavo preložilo za nedoločen čas.