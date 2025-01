Mariborčan priznal krivdo za preprodajo drog! Obsojen na tri leta vikend zapora

Mariborčan Eno Mlakar je bil eden iz četverice, ki je leta 2018 na Krčevini pri Ptuju napadla Žana Tomića. Uničili so mu avto in nato poskušali vstopiti v hišo, a jim je to preprečil Žanov oče Janko, ki je streljal na napadalce in enega od njih ubil, za kar je dobil devet let ječe. Obsojeni so bili tudi nasilneži, Mlakar na leto dni zapora. Nedavno pa so ga doletela še tri leta ječe.

Kazen bo služil med vikendi

Policisti so februarja lani opravili hišno preiskavo v poslovnih prostorih na Meljski cesti v Mariboru in zasegli skoraj osem kilogramov amfetamina. Da spid pripada Mlakarju, so ugotovili tako, ker ga je ravno on izročil kurirju, ta ga je odnesel v skladišče in tam izročil tretji osebi, ta pa je poklicala policijo.

Na predobravnavnem naroku je krivdo kategorično zanikal, nato pa si je premislil in s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde.

Ko se je primer preselil na mariborsko okrožno kazensko sodnijo, je tožilka v predstavitvi obtožbe po poročanju Večera povedala, da odkrita količina droge, tehtnica, vrečke PVC in način pakiranja nakazujejo na to, da je imel Mlakar namen mamilo preprodajati naprej.

Ravno iz obtožbe je bilo izvedeti za še en tožilski očitek na njegov račun, povezan pa je bil ravno s tisto osebo, ki je o drogi obvestila policiste. To je bil Branko Z., ki ga je Mlakar dan po hišnih preiskavah v mariborskem Europarku napadel in tako močno udaril, da je padel po tleh. Zagrozil mu je, da ga bo ubil, ker je policijski ovaduh, in dodal, da ima za seboj mafijo, ki ga bo pospravila. Tudi pozneje mu je še grozil, ko je bil Branko v enem od Europarkovih lokalov.

Do začetka sojenja si je premislil

Ko je Mlakar sedel na zatožno klop, je oba očitka na svoj račun odločno zavrnil. Kljub temu je sodnica Maša Blažeka tožilko Ivanko Slana pozvala, naj predstavi svoj kaznovalni predlog za primer, če bi krivdo priznal. Ta je odvrnila, da bi zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje mamil in prometa z njimi predlagala tri leta zapora, za grožnje štiri mesece, nato pa enotno kazen tri leta in dva meseca zapora. Hkrati bi predlagala podaljšanje pripora.

Zaradi nasilništva in poškodovanja tuje stvari je bil obsojen na leto dni ječe. FOTO: Blaž Samec

In če je torej Eno Mlakar na predobravnavnem naroku krivdo kategorično zanikal, si je v času do začetka sojenja premislil. S tožilstvom je namreč podpisal sporazum o priznanju krivde, ta pa je vključeval enotno kazen tri leta zapora in odpravo pripora. Kazen sme sicer odslužiti v obliki tako imenovanega vikend zapora.