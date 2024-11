Še vsega hudega vajen odvetnik Gorazd Fišer je bil včeraj presenečen nad pravim preobratom v kazenski zadevi umora Danijela Božića ter poskusa umora Žarka Tešanovića. Pri tako velikih imenih obtoženih v tej zadevi, kot so brata Klemen in Blaž Kadivec ter Drejc Kovač, priznanja krivde namreč res nihče ni pričakoval. Še manj pa Blaž Kadivec in Kovač, da bi ista obtožena zdaj priznala še svojo vlogo iz druge, zelo odmevne kazenske zadeve. To je iz očitanega jim trgovanja z drogo v okviru zloglasne kriminalne združbe na Balkanu Kavaški klan. Sojenje zoper 14 obtoženih, med katerim so med drugim o...