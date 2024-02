29-letnemu Maročanu ljubljanski policisti odvzeli prostost

Ljubljanski policisti so na podlagi zbranih obvestil odvzeli prostost 29-letnemu državljanu Maroka, ki je osumljen dveh kaznivih dejanj drznih tatvin in poskusa tatvine. Dejanja so bila storjena v prejšnjem tednu na območju centra Ljubljane.

FOTO: Katarzynabialasiewicz, Getty Images/istockphoto

V dveh primerih je oškodovancema iz torbic odtujil mobilna telefona, v enem primeru pa je oškodovanki poskušal odtujiti denarnico. Skupno si je pridobil za okoli 500 evrov protipravne premoženjske koristi. Osumljenec je bil priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.