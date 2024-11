Ljubljančan na avtocesti po treh kolesih peljal cel kilometer

V nedeljo ob 19.58 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pred Postojno.

»Policisti so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 57-letni Ljubljančan, ki je vozil osebni avtomobil v smeri proti Ljubljani, približno kilometer pred izvozom za Postojno pa ni vozil po sredini prometnega pasu, zato je trčil v kovinsko varnostno ograjo. Pri tem mu je iz vozila odtrgalo eno kolo, kljub temu pa je po treh kolesih nato peljal še kilometer, nakar je z vozilom obstal. Povzročitelju odrejeni alkotest je pokazal rezultat 0,94 mg/l, zaradi česar so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje,« so o nenavsakdanjem kršenju cestno prometnih predpisov sporočilo s PU Koper.

Sledi obdolžilni predlog.