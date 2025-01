Prišla silvestrovat na Bled, Mitja jo je zabodel

Transparenti, ki so jih nosili ljudje pred ptujsko sodno palačo, so povedali več kot dovolj: »Naj vaju požre ogenj. Najmanj 30 let 'čuze' za Sabinin miren počitek. Morilca matere štirih otrok.« Je 28 let zapora pravična kazenska sankcija za morilko Sabine Arklinič iz Markovcev? To boste presodili sami. Triintridesetletna Aleksandra Škamlec iz Cerkvenjaka je dejanje priznala, ni ga pa priznal soobtoženi Sabinin mož Tomaž Arklinič; 13-letna Sara, 11-letna Žanet, osemletni Gašper in še ne dveletni Jakob so v najstrašnejšem zločinu minulega leta na Slovenskem izgubili mater. Sabina je morala umre...