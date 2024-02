Krvava sled Kavaškega klana: začetek zaslišanj v preiskavi umora Danijela in poskusa umora Žarka (FOTO)

Potem ko je lani poleti senat ljubljanskega okrožnega sodišča zaradi več bistvenih kršitev kazenskega postopka razveljavil majski sklep o uvedbi sodne preiskave zoper domnevne morilce 35-letnega Ljubljančana Danijela Božića ter poskusa umora Ljubljančana Žarka Tešanovića, je letos vnovič uvedel preiskavo.

Danijel Božić. FOTO: Moni Černe

Sklep je postal pravnomočen, po informacijah Slovenskih novic bo sodnica Irena Topolšek 27. marca zaslišala oškodovanke, mati Danijela Božića Djurdjo Božić, njegovi sestri Dijano Bukurov in Sladjano Božić ter partnerico in mati otroka umorjenega Božića.

Življenje Žarka Tešanovića naj bi bilo ogroženo. FOTO: Moni Černe

Med obdolženimi tudi bratranec na Balkanu priljubljene pevke

Ugrabitve in umora Danijela Božića ter poskusa ugrabitve in umora domnevno slepega Žarka Tešanovića, ki so ga s klicem policistov rešili občani, je obdolženih osem ljudi. Trojica obdolženih tudi v zadevi Kavaški klan, brata Klemen in Blaž Kadivec, Drejc Kovač, Vladan Kljajević, Bojan Stanojević, Savo Čošović, Marco Skerbec ter ljubljanski podjetnik Semir Hajdarpašić, bratranec na Balkanu priljubljene pevke Senidah Hajdarpašić, ki naj bi jim pri navedenih kaznivih dejanjih pomagal.

Bojan Stanojević (z vrečko v rokah), na njegovi levi sedi obtoženi Dragan Čikojević. FOTO: Moni Černe

Božića so ugrabili 15. novembra 2019 v Ankaranu, prvega decembra so v plitvem grobu v gozdu na Okroglem pri Naklu našli njegovo truplo. Poskus ugrabitve Tešanovića v bližini ankaranske lekarne, se jim tistega dne izjalovil. Domnevni vodja slovenske celice zloglasnega Kavaškega klana Domžalčan Klemen Kadivec in Črnogorec Stanojević sta bila na koprskem okrožnem januarja lani obsojena zaradi protipravnega odvzema prostosti Božiću in njegovemu sosedu Tešanoviću. Kadivcu je sodišče izreklo enotno kazen šest let in pet mesecev zapora, Stanojeviću pa štiri leta in devet mesecev. Dragana Čikojevića, ki mu je tožilstvo očitalo hudodelsko združevanje je sodnica Nataša Tomazini Tonejc, tako kot v temu delu tudi soobtoženca, oprostila očitkov. Kadivec in Čikojević sta bila oproščena še kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Klemen Kadivec. FOTO: Moni Černe

Umorjeni že 3 Slovenci

Motiv za krvave obračune sega v noč na 26. oktober 2019, ko naj bi najmanj trije zamaskirani moški v hiši družine Čikojević na Okroglem pri Naklem izvedli oboroženi rop ter ukradli kokain, ki je pripadal slovenski podružnici kavaškega klana, vreden okoli 1,5 milijona evrov. Zaradi tega so bili doslej umorjeni trije Slovenci, ki so po prepričanju vodij klana, sodelovali pri ropu. Prvi je bil novembra istega leta brutalno umorjen Danijel Božić, decembra 2019 so na jugu Španije našli truplo 20-letnega Davida Šolaje, januarja lani pa je neznanec v Ljubljani likvidiral 34-letnega Ljubljančana Igorja Mančića. Zadnji preživeli, menda na muhi morilcev, je Žarko Tešanović.

Blaž Kadivec. FOTO: Fb

Drejca Kovača so prijeli decembra lani. FOTO: Moni Černe

Za ugrabljenim Danijelom Božićem in napadenim Žarkom Tešanovićem so ostale krvave sledi. FOTO: Moni Černe