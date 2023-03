Štirje možje naj bi bili v noči na 26. oktober 2019 vpleteni v krajo droge na Okroglem pri Naklem, ki naj bi pripadala slovenski celici kavaškega klana. Trije so mrtvi. Danijel Božić, David Šolaja in Igor Mančić so umrli nasilne smrti, likvidirali naj bi jih po naročilu zloglasnega klana, ki izvira iz Črne gore. Najmlajši, Šolaja, je imel komaj 20 let. Tudi življenje edinega živega od četverice domnevnih tatov droge, Žarka Tešanovića iz Ljubljane, naj bi bilo po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah ogroženo. Na muhi da ga imajo kavaški člani, ki so, preden so jih v Srbiji priprli, člov...