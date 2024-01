Gledal, kako mu kopljejo grob

Tajni dokument slovenskih preiskovalcev zločinov je razkril domnevne likvidatorje 35-letnega Ljubljančana Danijela Božića: »Člani združbe Klemen Kadivec, Marko Skerbec, Blaž Kadivec (Klemnov brat, op. p.) in Drejc Kovač so še s preostalimi sostorilci osumljeni, da so v različnih vlogah organizirali in izvršili poskus ugrabitve Žarka Tešanovića, mu zadali telesne poškodbe ter izvršili ugrabitev Danijela Božića in mu na zahrbten – brutalen – način vzeli življenje.«

Od zločina so minila več kot štiri leta, Danijelovi krvniki pa še vedno niso sedli na zatožno klop; in šele pred kratkim je bila proti njim (znova) uvedena sodna preiskava.

8 jih je osumljenih vpletenosti v kruto smrt.

Neki drugi policijski dokument pa je razkrival komunikacijo med člani razvpitega kavaškega klana in tudi ponudil odgovor na vprašanje, zakaj je moral umreti Božić. V noči na 25. oktober 2019 je iz kavaškega skladišča na Gorenjskem izginil poldrugi milijon evrov vreden kokain, ki je pripadal klanu. Njegovi črnogorski šefi so terjali glave tistih, ki so jih osumili te kraje. Omenjali so Čoravega (vzdevek Tešanovića), Božića, malega Šolajo, Mančića in še eno osebo.

Tri glave so že padle. Dvajsetletnega Blejčana Davida Šolajo so leta 2019 likvidirali v Španiji, 34-letnega Ljubljančana Igorja Mančića pred letom dni v glavnem mestu Slovenije, Božića pa leta 2019 na Gorenjskem. Medtem ko glede Šolajeve in Mančićeve smrti preiskovalci zločinov bolj ko ne tavajo v temi, pa je torej znano, kdo naj bi bili Božićevi krvniki.

Ta se je 15. novembra 2019 s prijateljem Tešanovićem in Klemnom Kadivcem odpeljal proti Trstu, a mu je Domžalčan Kadivec naročil, da se spotoma ustavijo v Ankaranu. Tam je bil namreč dogovorjen s pajdaši, da ugrabijo Tešanovića in Božića. Uspela jim je le ugrabitev Božića, ki so ga odpeljali v neznano, njegovo truplo pa so 1. decembra pripadniki posebne policijske enote odkrili zakopano v gozdu pri Okroglem na Gorenjskem.

1. 12. 2019 najdejo truplo umorjenega Danijela Božića. 11. 12. 2019 Davida Šolajo prerešetajo z več kot 40 naboji. 20. 1. 2023 neznanec pred očmi dveh otrok likvidira Igorja Mančića.

Iz zemlje je molela le roka s pokrčenimi prsti. Grob, ki so ga Božiću skopali krvniki, je bil dolg 130 in širok 90 centimetrov, globok pa od 25 do 50 centimetrov. V njem so poleg trupla našli nekaj tulcev kalibra 7,65 milimetra. Vidne poškodbe so opazili na Danijelovi glavi, oči je imel prelepljene z lepilnim trakom. V bližini groba sta bili lopati brez ročaja, šest praznih plastičnih embalaž varikine in prazna embalaža cevosana, s katerimi so polili truplo. Obdukcija je pokazala, da so bile za žrtev umora usodne poškodbe glave in možganov, ki mu jih je eden od storilcev povzročil s težkim krampom, dolgim najmanj 17 centimetrov. Pred smrtjo je bil mučen in štirikrat ustreljen v telo in živ je moral gledati, kako mu kopljejo grob.

Kadivca ostajata v priporu?

Maja lani je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču v tej zadevi izdan sklep o uvedbi preiskave, in sicer zoper domnevnega šefa slovenske celice kavaškega klana Klemna Kadivca, njegovega brata Blaža, Drejca Kovača, Marka Skerbca, Sava Čošovića, Bojana Stanojevića, Vladana Kljajevića in Semirja Hajdarpašića. Božićevo ugrabitev in umor naj bi načrtoval Klemen Kadivec, njegovi najtesnejši pajdaši pri tem poslu pa naj bi bili Blaž, Kovač in Hrvat Skerbec.

Za namen likvidacije so šefi kavaškega klana iz Črne gore v Slovenijo poslali Stanojevića in Čošovića. Pri zločinu naj bi sodeloval tudi Kljajević, pomagal pa naj bi jim ljubljanski podjetnik Hajdarpašić. Stojanović, Čošović in Skerbec so na begu pred slovensko roko pravice.

Sklep o uvedbi preiskave je po pritožbah nekaterih odvetnikov tričlanski senat sodišča razveljavil. V njem naj bi bilo namreč storjenih več bistvenih kršitev kazenskega postopka. Preiskovalna sodnica naj bi se denimo sklicevala na nekatere dokaze, predvsem tiste, ki se tičejo osumljenih Stanojevića in Čošovića, ki pa so bili na sojenju Stanojeviću in Klemnu Kadivcu zaradi Božićeve ugrabitve pred koprskim sodiščem kot nezakoniti izločeni iz sodnega spisa. Tam sta bila zaradi protipravnega odvzema prostosti Božića in poskusa tega dejanja v škodo Tešanovića obsojena Kadivec na šest let in pet mesecev zapora, Stanojević pa na štiri leta in devet mesecev zapora.

Ubil ga je s težkim krampom, dolgim najmanj 17 centimetrov.

Preiskovalni sodnici je tričlanski senat naložil, naj zadevo znova temeljito preuči in odloči, ali bo zoper osumljene uvedena sodna preiskava ali ne. In zdaj se je po informacijah Večera sodnica Irena Topolšek znova odločila, da se preiskava uvede. Sklep še ni pravnomočen, obramba obtoženih se lahko zoper njega znova pritoži.

Brata Kadivec sta sicer v priporu, proti njima in soobtoženim tačas poteka veleproces zaradi trgovanja z drogami, kazniva dejanja naj bi zagrešili kot člani slovenske celice kavaškega klana. V tej zadevi se Blažu zakoniti rok za priprtje izteče marca, Klemnu pa junija. Toda skoraj gotovo bosta ostala za zapahi kot osumljena morilca Danijela Božića.