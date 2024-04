Kriminalisti prijeli 55-letnika, sumijo ga, da je ogoljufal upnike

Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so stopili na prste 55-letniku, ki je osumljen, da je ogoljufal upnike.

Policisti PU Novo mesto so zapisali, da so na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zoper 55-letnega osumljenca z območja Novega mesta zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja dajanja prednosti upnikom. Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je osumljenec kot zastopnik svoje družbe, po tem ko je bila ta blokirana, privilegiral nekatere upnike in jih poplačeval z bančnega računa, odprtega v tujini. Osumljenec je na ta način onemogočil upnikom, da bi svoje terjatve v višini 80.000 evrov poplačali v izvršilnem ali kasneje v stečajnem postopku. 55-letnik je osumljen tudi storitve kaznivega dejanja oškodovanje upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem.

Osumljenec je s svojo družbo sklenil posojilno pogodbo v višini 100.000 evrov in s tem poslabšal premoženjsko stanje družbe do te mere, da je zaradi nezmožnosti poravnave njenih obveznosti povzročil stečaj in hkrati ogrozil poplačilo upnikov. Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu. Za vsako od kaznivih dejanj dajanja prednosti upnikom po in oškodovanje upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem je predpisana kazen zapora od enega do osmih let.