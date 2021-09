Kriminalisti ovadili župana

Petra Grah Lazar FOTO: Arhiv Dela

Razočaran nad dogajanjem

Na zaslišanju je dejal, da bi moral vsak, ki je na vodstvenem položaju, znati sprejeti višjo kritiko.

Vodja Okrožnega državnega tožilstva Murska Sobota, višji državni tožilec, je potrdil, da so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota zaradi kaznivega dejanja razžalitve ovadili, župana Mestne občine Murska Sobota.Dodal je, da v omenjeni zadevi tožilstvo še ni sprejelo odločitve. Kazensko ovadbo so kriminalisti vložili zaradi kaznivega dejanja razžalitve na škodo, direktorice Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Za to kaznivo dejanje županu grozi denarna ali zaporna kazen do šestih mesecev.Jevšek, ki je nad dogajanjem razočaran in presenečen, je dejal, da je na zaslišanju pred kriminalisti navedel dejstva, iz katerih ne izhaja, da bi nameraval direktorico NPU užaliti. »Obžalujem, da se morajo kriminalisti ukvarjati s tako nepomembnimi nalogami, zaradi česar jim primanjkuje časa za pregon storilcev hudih kaznivih dejanj,« je dejal. Na zaslišanju maja je sicer dejal, da bi moral vsak, ki je na vodstvenem položaju, znati sprejeti višjo kritiko.Stari policijski maček, dolga leta zaposlen na vodstvenih in vodilnih mestih v policiji, danes murskosoboški župan, naj bi dejanje storil z nastopom v oddaji Preverjeno 13. aprila, ko je govoril o razmerah v slovenski policiji: »Nacionalni preiskovalni urad vodi oseba, ki nima vodstvenih izkušenj, oseba, ki nima ne notranje ne zunanje strokovne avtoritete, ki jo predstojnik takšnega organa mora imeti. Poleg tega pa je ta oseba povezana še z nekaterimi ljudmi, ki jih isti NPU preiskuje. V nobeni sodobni evropski državi se to ne bi smelo zgoditi.«Na policijskem zaslišanju je Jevšek še poudaril, da Petre Grah Lazar v oddaji ni imenoval in komentiral kot fizične osebe, ampak v smislu funkcije, ki jo ima v policiji. Glede njene povezanosti z nekaterimi ljudmi, ki jih preiskuje NPU, se je Jevšek skliceval na medijske objave o tem in dejal, da je zasledoval javni interes.