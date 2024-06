Kriminalisti in policisti prijeli storilce vlomov v bankomate (FOTO)

Z intenzivno preiskavo so kriminalisti in policisti Policijske uprave Ljubljana uspeli prijeti storilce vlomov v bankomate na območju mesta Ljubljane. Valter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto SKP PU Ljubljana, je v izjavi za medije osvetlil potek kriminalistične preiskave.

»Kriminalisti in policisti Policijske uprave Ljubljana smo v zadnjem mesecu na območju mesta Ljubljane obravnavali štiri vlome v bankomate s t.i. plinsko eksplozijo (v dveh primerih so uspeli dejanje dokončati in so odtujili tudi gotovino, v dveh primerih pa je ostalo pri poskusu). V okviru kriminalistične preiskave smo opravili oglede krajev kaznivih dejanj in zavarovali sledi za nadaljnje forenzične preiskave, intenzivno zbirali obvestila, informacije, katere smo v nadaljevanju vrednotili v smislu povezovanja navedenih dogodkov in odkritja storilcev. Tako je bilo na podlagi zbranih obvestil in forenzičnih dokazov ugotovljeno, da je enega izmed kaznivih dejanj osumljen državljan Hrvaške, za katerim smo s ciljem prijetja in procesiranja razpisali iskanje na območju Republike Slovenije.

Valter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto SKP PU Ljubljana FOTO: Pu Ljubljana

Zadnji primer vloma v bančni avtomat s t.i. plinsko eksplozijo smo obravnavali v sredo, 19. 6. 2024, okoli 3.45 na območju ljubljanskih Most. Takoj po obvestilu o kaznivem dejanju so policisti in kriminalisti pričeli s kriminalistično preiskavo na kraju kaznivega dejanja, kjer se je opravljal ogled, vzporedno pa se je preverjala ožja in širša okolica za izsleditev storilcev kaznivega dejanja. Za izvedbo teh aktivnosti je bilo angažiranih večje število policistov in kriminalistov, prav tako so bile o izvršenem kaznivem dejanju obveščene vse policijske enote na območju Republike Slovenije. Z aktivnostmi, ki so se s ciljem prijetja osumljencev izvajale na območju celotne države, so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe PU Novo mesto, le dobro uro po izvršenem kaznivem dejanju osumljence izsledili na mejnem prehodu Obrežje, ko so z osebnim vozilom zapuščali Republiko Slovenijo. Kriminalisti PU Ljubljana smo nato v nadaljevanju 29, 33 in 37 letnim državljanom Hrvaške, med katerimi je bila tudi prej omenjena iskana oseba, odvzeli prostost in odredili pridržanje, osebno vozilo pa zasegli.«

»V okviru kriminalistične preiskave smo kmalu ugotovili, da osumljenci pri izvrševanju kaznivih dejanj uporabljajo več vozil. Tako smo sistematično pregledali širše območje kraja storitve kaznivega dejanja in odkrili še eno osebno vozilo, za katerega je bilo v nadaljevanju ugotovljeno, da ga uporabljajo navedeni osumljenci. Na podlagi odredbe pristojnega sodišča smo nato opravili preiskavo obeh osebnih vozil, pri čemer so bili v drugem osebnem vozilu najdeni predmeti, katere so osumljenci uporabljali pri izvršitvi navedenega kaznivega dejanja.

To so predmeti, uporabljeni pri izvršitvi kaznivih dejanj. FOTO: Pu Ljubljana

Najdena in zasežena električna skiroja FOTO: Pu Ljubljana

Tako sta bila najdena in zasežena električna skiroja, s katerima so storilci zapuščali kraj storitve, nahrbtnik s plinskimi jeklenkami, s katerimi so povzročili eksplozijo, oblačila, maskirne kape z izrezi za oči, in več drugih predmetov, ki so jih uporabljali pri izvršitvi navedenih kaznivih dejanj.

V okviru kriminalističnih preiskav teh primerov vlomov v bankomate na območju mesta Ljubljane s pomočjo t.i. plinske eksplozije, je bilo med drugim opravljenih več forenzičnih preiskav zavarovanih sledi, ki so jih opravili v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju.

Na podlagi do sedaj opravljenih forenzičnih (DNK) preiskav je bilo ugotovljeno, da je kaznivega dejanja vloma v bankomat z dne 5.6.2024, ki je bil izvršen na območju ljubljanske Šiške, utemeljeno osumljen 29 letni državljan Hrvaške. Nadaljujemo pa še z zbiranjem obvestil in dokazov glede vpletenosti 33 in 37 letnika v to kaznivo dejanje,« je dodal vodja oddelka za splošno kriminaliteto SKP PU Ljubljana Zrinski.

Zaseženi predmeti FOTO: Pu Ljubljana

Preiskava se nadaljuje

»V okviru sodelovanja s tujimi varnostnimi organi je bilo ugotovljeno, da so vsi trije osumljeni že bili obravnavani zaradi premoženjske kriminalitete, eden izmed njih pa je bil tudi v preiskovalnem zaporu zaradi istovrstnega kaznivega dejanja – vloma v bančni avtomat.

Vlom v bančni avtomat v ljubljanski Šiški 5.6.2024, je bil dokončan, saj je bilo odtujenih več tisoč evrov, poleg odtujenega denarja pa je z eksplozijo na premoženju nastalo še za okoli 20.000 evrov materialne škode. V primeru vloma v bančni avtomat v ljubljanskih Mostah, 19.6.2024, pa je dejanje ostalo pri poskusu, saj gotovine niso uspeli odtujiti, je pa z dejanjem nastala materialna škoda na premoženju za okoli 30.000 evrov.

Zaseženi predmeti FOTO: Pu Ljubljana

Osumljeni so bili 21.6.2024, s kazensko ovadbo privedeni k dežurni preiskovalni sodnici, ki je za vse tri odredila sodno pridržanje, v nadaljevanju pa je po zaslišanju zoper njih odredila pripor. Po odvzemu prostosti in odreditvi pridržanja osumljencev je bilo o tem obveščeno okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, katero je aktivno usmerjalo predkazenskipostopek.

Intenzivna kriminalistična preiskava se nadaljuje s ciljem ugotavljanja oz. dokazovanja vpletenosti navedenih treh osumljencev v preostale tovrstne vlome v bankomate, saj je potrebno pregledati in ovrednotiti veliko število informacij, pridobljenih na podlagi zbranih obvestil in opravljenih preiskovalnih dejanj, pregledati in preiskati tudi večje število zavarovanih sledi, posnetkov nadzornih kamer in podobno,« zaključi Zrinski.

Za kaznivo dejanje Velike tatvine po 205. členu Kazenskega zakonika je predpisana zaporna kazen do 5 let.