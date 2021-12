Kradli so gorivo, nato pa se pri pobegu še zaleteli

Policiste iz Sevnice je okoli 18. ure oškodovanec obvestil, da neznanci v Loki pri Zidanem Mostu iz tovornega vozila kradejo gorivo. Ko so poskušali z vozilom pobegniti, so trčili tudi v njegov avtomobil in ga poškodovali.

Policisti so storilce izsledili in prijeli. Ugotovili so, da gre za osumljence iz Dobruške vasi in sicer 31-letnika, 19-letnika in mladoletnika.

Zaradi kaznivega dejanja tatvine bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo in povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog.