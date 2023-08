Kolesarka padla in obležala nezavestna

Ob 14.52 je na kolesarski poti na desnem bregu Save v naselju Lancovo, kolesarka padla in obležala poškodovana ter nezavestna. Gasilci PGD Radovljica in Lancovo ter gorski reševalci GRS Radovljica so jo oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Radovljica. Dežurna ekipa GRS Brnik in posadka s helikopterjem SV sta jo prepeljali v SB Jesenice.