Kolesarka na območju Gozda Martuljka hudo poškodovala peško. Ste videli nesrečo?

Kranjskogorski policisti obravnavajo prometno nesrečo s pobegom med kolesarko in peško, ki se je zgodila danes, 27. septembra okoli 16.40, na kolesarski poti na območju Gozd Martuljka. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je peška skupaj s še eno osebo hodila po kolesarski poti iz smeri Kranjske Gore proti Belci.

Na območju Gozd Martuljka je do njiju prikolesarila kolesarka na električnem kolesu. Med njo in peško je prišlo do trčenja in hudih telesnih poškodb pri peški. Kolesarka se je za kratek čas na kraju nesreče, s še enim kolesarjem, ustavila, nato pa sta se oba odpeljala naprej. Na kraju je poškodovani peški nudilo prvo pomoč zdravstveno osebje in jo z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Govorila sta tuj jezik

Kolesarka naj bi bila stara okoli 50 let, močnejše postave, oblečena v rjavo rdečo jakno, s temnejšim električnim kolesom. Z njo je kolesaril tudi moški, star okoli 50 let, močnejše in višje postave, oblečen v rjavo rdečo jakno in prav tako s temnejšim električnim kolesom. Govorila sta tuj jezik.

Policisti zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče prosijo udeleženo neznano kolesarko, da se oglasi ali pokliče na najbližjo policijsko postajo ali na Policijsko postajo Kranjska Gora, telefon 00 386 4 5820 700 ali na interventno številko 113. Prav tako naprošajo morebitne priče in kolesarja, ki je kolesaril z njo, da prav tako pokliče na enega izmed zgornjih kontaktov in posredujejo morebitne koristne informacije.