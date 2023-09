Ko se prijetna vožnja spremeni v velik problem: dva voznika skiroja sta jo huje skupila

Policijska uprava Celje je konec prejšnjega tedna obravnavala štiri prometne nesreče s hudimi poškodbami, dve z lažjimi poškodbami ter 27 takšnih, pri katerih je bila samo materialna škoda.

»V petek, okoli 15. ure, smo prometno nesrečo, v kateri se je hudo poškodoval voznik e-skiroja, obravnavali v Velenju. Povzročil jo je voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri centra Velenja proti Pesju. Ko je pripeljal do zaznamovane kolesarske steze, ni omogočil varnega prečkanja kolesarske steze vozniku e-skiroja in trčil vanj. Voznik e-skiroja se je v trčenju hudo poškodoval,« so sporočili iz Policijske uprave Celje in dodali, da bodo voznika osebnega vozila kazensko ovadili.

Drugo prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval drugi voznik skiroja, so obravnavali v soboto dopoldne. Zgodila se je na Mariborski cesti v Celju. »Voznik osebnega avtomobila je vozil po enosmerni izvozni cesti od trgovskega centra proti Mariborski cesti. Ko je pripeljal do zaznamovanega prehoda za pešce in kolesarske steze, ni omogočil varnega prečkanja prehoda pešcu, ki je v javnem cestnem prometu uporabljal za gibanje skiro, in trčil vanj. V trčenju se je skiroist hudo poškodoval,« so sporočili iz celjske policijske uprave.

Kot so zapisali, so prometni nesreči s hudimi poškodbami obravnavali še v Šentjurju, kjer jo je ob trku osebnega vozila in motorja skupil voznik motorja, ter v Letušu, kjer je motorist zaradi neprilagojene hitrosti padel in se hudo poškodoval.