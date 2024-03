Ko mu je crknil avto, je ustavljal druge

V ponedeljek ob 7. uri je moški hodil po pomurski avtocesti in ustavljal mimovozeča vozila, ker se mu je pokvarilo vozilo. S tem je po eni strani kršil cestnoprometne predpise, po drugi pa ogrožal lastno življenje.

»Hoja po avtocesti ni samo prepovedana, ampak tudi zelo nevarna. Naj bo vaša varnost in varnost drugih udeležencev v prometu na prvem mestu, vi pa v primeru okvare vozila na avtocesti uporabite obcestni SOS-telefon ali pokličite prometnoinformacijski center na številko 1970 oziroma policijo na številko 113,« je ob tem povedal Viktor Zupančič, vodja izmene OKC PU Murska Sobota.

Pritisnite sklopko

Dars ima sicer izdelana navodila, kako ravnati ob okvari. Če se to zgodi med vožnjo na avtocesti, nemudoma vklopite vse varnostne utripalke. Ne poskušajte takoj obračati ključa ter pritiskati na plin, temveč pritisnite na pedal za sklopko, saj lahko le tako ohranite dovolj hitrosti, da umirjeno vozilo preusmerite na rob vozišča oziroma odstavni pas, kjer se ustavite. Ob izhodu ne voznik ne potniki ne smejo pozabiti na odsevni telovnik, sicer ste slabše vidni, sploh v megli, ob sneženju in ponoči. Zato seveda obstaja nevarnost, da v vas trči vozilo.

Vozilo je treba, ko ustavite, čim prej zapustiti, pri tem morate biti zelo pazljivi, promet seveda nemoteno teče dalje. V vzvratnih ogledalih se morate prepričati, da je vozišče prazno, izstopiti in se kar se da hitro umakniti za njegov zadek. Sopotniki morajo izstopiti na desnih vratih ter se umakniti onkraj zaščitne ograje – seveda pa posebna previdnost velja na objektih, denimo viaduktu, in drugje, kjer za ograjo lahko omahnete v globino.

Ob okvari pokličite na pomoč. FOTO: Dars

»Sledi namestitev varnostnega trikotnika. Če vemo, kje je, ga lahko zelo hitro najdemo in tudi uporabimo, če pa imamo v avtu naloženo veliko prtljage, bomo v velikih težavah, zato bi moral biti trikotnik vedno pri roki za hitro uporabo. Priporočljivo je, da se sestavljanja trikotnika naučimo že doma, saj nam lahko v trenutni paniki tudi to sicer enostavno dejanje povzroča težave. Trikotnik moramo postaviti najmanj 100 metrov od vozila. Daljša ko je razdalja, prej bodo lahko vozniki odreagirali in se pripravili na nevarnost,« poudarjajo na Darsu. Zelo pomembno je, da se pri postavljanju trikotnika ne gibljemo po odstavnem pasu, ampak da hodimo le za varnostno ograjo.

Zaradi lažje ugotovitve lokacije voznika je priporočljiva uporaba stebrička SOS, ki so praviloma postavljeni na dva kilometra.

Za klic na pomoč seveda lahko uporabite mobilni telefon in pokličete Prometnoinformacijski center za državne ceste (PIC) na številko 1970, a je zaradi lažje ugotovitve lokacije voznika priporočljiva uporaba stebrička SOS, ki so praviloma postavljeni na dva kilometra. Delavci Darsa bodo v čim krajšem času prihiteli na kraj dogodka in ga brezplačno zavarovali.

»V daljših predorih, ki imajo odstavne niše, je postopek enak kot na avtocesti. Ob uporabi utripalk ter sklopke se pomikamo desno in s tem opozarjamo druge, da se nekaj dogaja. Če je le mogoče, ustavimo v odstavni niši, kjer je nameščen telefon SOS. Če nam to ne uspe, poskušajmo zapeljati k najbližjemu robu vozišča. To velja tudi za cesto brez odstavnega pasu, ki ima odstavne niše na primerni oddaljenosti,« še dodajajo.