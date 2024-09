Kenan je Darjo čakal v prtljažniku in jo zahrbtno umoril (FOTO)

Slovenijo pretresa tragedija, ki se je zgodila v Pamečah pri Slovenj Gradcu. Nekaj pretresljivih podrobnosti umora in samomora smo že razkrili, a zdaj prihajajo na dan nove informacije, ob katerih vam bo zaledenela kri.

Kot nam je uspelo izvedeti, je v industrijski coni umrla 40-letna Darja Goličnik, življenje ji je vzel 30-letni Kenan, sicer državljan Makedonije, in nato sodil še sebi. On je umrl na kraju dogodka, na dvorišču enega od podjetij v industrijski coni, medtem ko so hudo poškodovano žrtev odpeljali v slovenjgraško bolnišnico, kjer je še isti večer poškodbam podlegla.

Skril se je v prtljažnik in čakal

40-letni Darji, šoferki v zasebnem podjetju, je življenje vzel njen 10 let mlajši bivši partner Kenan, ki se je skril v prtljažnik njenega vozila in jo čakal, da sede vanj. Kot nam je razkril njen oče, sta se zbližala pred letom dni, a ko je izvedela, da ima v Makedoniji ženo in dva otroka, sta se pred dvema mesecema razšla. Kenan naj bi bil strašansko ljubosumen, ves čas naj bi jo zalezoval, na družabnih omrežjih je celo objavil posnetek njunega spolnega odnosa. Darja ga je prijavila policiji, a menda niso ukrepali, Kenan pa se je vrnil v Makedonijo.

V ponedeljek naj bi se vrnil in bil opažen v Dravogradu. Prestrašena Darja naj bi o tem obvestila policiste, a naj ne bi ukrepali. Domačini so naši novinarki razkrili tudi, da naj bi ji pošiljal sporočila z grozilno vsebino in zapisal, da ji bo v srce zaril nož in sliko spomenika, na katerem je bilo njeno ime z datumom smrti.

O peklu, ki ga je v zadnjih mesecih preživljala nesrečna Darja, preberite v četrtkovi tiskani izdaji Slovenskih novic.