Kdo je dal Gregorju smrtonosno drogo?

Natanko tri leta so minila od prezgodnje smrti 23-letnega Sevničana Gregorja Krejana Popelarja. Njegova smrt je še vedno zavita v tančico skrivnosti, predvsem zato, ker ni povsem jasno, kje je dobil drogo, ki je bila skupaj z zdravili zanj usodna. Zadevo so pod drobnogled takoj vzeli preiskovalci, tožilstvo pa je spisalo obtožnico zoper Gregorjevega 29-letnega prijatelja Sebastiana Gornika iz Sevnice, ki je bil zadnji v stiku s pokojnim. A ta je na sodišču odločno zatrdil, da usodnega mamila Gregorju ni priskrbel on. »Dan pred smrtjo je bil Gregor pri meni in je pozabil stekleničko meta...