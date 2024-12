Kdo ga je umoril, verjetno nikoli ne bo znano: morilec čakal direktorja v zasedi

Na današnji dan pred desetimi leti je nekaj pred osmo uro zvečer odjeknila novica, da je bil na parkirišču pred lokalom na območju ljubljanskega Viča v glavo ustreljen tedanji direktor Kemijskega inštituta (KI) Janko Jamnik. Vse skupaj se je zgodilo le nekaj trenutkov za tem, ko je izstopil iz svojega belega mercedesa in hodil proti gostinskemu lokalu, kjer je potekala novoletna zabava KI. K njemu je takrat od zadaj stopil morilec s pištolo, mu jo prislonil h glavi in dvakrat ustrelil. Poškodbe so bile hude, tri dni pozneje je za posledicami strelnih ran umrl v ljubljanskem kliničnem centru. ...