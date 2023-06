Kamere posnele grozljivko v predoru: po silovitem trčenju eksplozija in ogenj (VIDEO)

Nekaj minut pred sedmo uro zjutraj se je v predor na štajerski avtocesti zgodila huda prometna nesreča. Kot smo poročali, je prišlo do trčenja na cesti v predoru Vodole, po trčenju pa je prišlo do požara treh vozil.

Kako je do strašnega trčenja prišlo, razkriva posnetek, ki ga je na twitterju objavila Družba RS za avtoceste (Dars). Ob tem so zapisali: »Ob 6.56 je tovorno vozilo v pokritem vkopu Malečnik trčilo v kolono in se pri tem vnelo. Razvil se je požar in zajel še dve tovorni vozili. Poškodovan je betonski obok, zgorela je razsvetljava in druga oprema. Po prvih ocenah pričakujemo, da bo sanacija obsežna,« so zapisali.

Uprava za zaščito in reševanje dodaja, da je posredovalo več kot sto gasilcev JZ GB Maribor in gasilcev okoliških prostovoljnih društev. Požar treh tovornih vozil so gasilci pogasili, o dogajanju so bile obveščene pristojne službe, na kraju pa je bila tudi mobilna enota ekološkega laboratorija-MEEL.