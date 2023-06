Zaprta mariborska vzhodna obvoznica v obe smeri, v predoru gorela tri vozila (FOTO)

Mariborski operativno komunikacijski center je bil danes okoli 7. ure obveščen, da je na avtocesti v predoru Vodole prišlo do prometne nesreče. Pri tem je prišlo po navedbah policije tudi do požara treh vozil. Mariborska vzhodna obvoznica je zato med priključkom Zrkovska in razcepom Dragučova zaprta v obe smeri, poroča prometnoinformacijski center.

Nastali so daljši zastoji. Obvoz v smeri Ljubljana-Šentilj je v obe smeri po bivši hitri cesti skozi Maribor in na relaciji Murska Sobota-Ljubljana za osebna vozila preko Ptuja in priključka Sveta Trojica. Naredite reševalni pas, poziva prometnoinformacijski center.

Na kraju so mariborski policisti, ki opravljajo naloge za zavarovanje življenja in premoženja. Prav tako so na kraju gasilci, ki požar gasijo, so še sporočili s Policijske uprave Maribor.