Kristijan Kamenik, ki so ga srbski policisti pred dnevi aretirali na mejnem prehodu Batrovci, bo že v začetku prihodnjega tedna znova zadihal zrak svobode, nam je povedal njegov odvetnik Ivan Bajazit. Poročali smo, da so 49-letnega Konjičana v začetku meseca predčasno odpustili s prestajanja kazni v Italiji (zaradi pečanja z drogami je bil tam obsojen na osem let zapora) in da se je napotil v Srbijo, kjer pa so ga prijeli in odpeljali v ječo v Sremsko Mitrovico. Trije Kamenikovi na zatožni klopi zaradi mamil Leta 2016 je bil namreč v tej državi v odsotnosti spoznan za krivega tihotapljenja mam...