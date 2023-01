Kakšna goljufija! Če ste dobili takšno SMS sporočilo, pokličite policijo

Policisti PP Ptuj obravnavajo goljufijo prek lažnega SMS-sporočila, v katerem je bilo navedeno, da je bila zaznana sumljiva aktivnost na transakcijskem računu, in dodana povezava, ki ji je oškodovanec sledil. Ko je vpisal svoje podatke, mu je bilo s transakcijskega računa odtujenih približno 1.700 evrov.

Policisti občanom, ki so morebiti prejeli takšno sporočilo, svetujejo, naj ne klikajo na povezavo in ne vnašajo osebnih podatkov. V primeru oškodovanja svetujemo, da to čim prej prijavijo na najbližji policijski enoti in obvestijo banko.