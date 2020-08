Kaj se dogaja? V Velenju znova gorelo

Ob 1.23 je v Stantetovi ulici v Velenju gorelo osebno vozilo. Vozilo so pričeli gasiti stanovalci in policaji do prihoda gasilcev PGD Velenje, ki so vozilo dokončno pogasili z vodo in peno. S tehničnim posegom so odstranili del vrat, odklopili akumulator ter na koncu še ohladili vozilo.Eno osebo, ki se je nadihala dima so reševalci nujne medicinske pomoči Velenje oskrbeli, tri pa so same odšle v Zdravstven dom Velenje, poroča uprava za zaščito in reševanje.Podobno se je dogajalo ženoč prej, ko je prav tako v Stanetovi ulici v garažah večstanovanjskih blokov zagorelo osebno vozilo , požar pa se je razširil še na pet vozil. Delno so evakuirali 30 stanovalcev, eno osebo, ki se je nadihala dima, pa so odpeljali v zdravstven dom.