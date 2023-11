Kaj se dogaja? Pri Polzeli in na Senovem iz reke potegnili utopljenca

Spletna stran uprave za zaščito in reševanje poroča, da so gasilci na dveh koncih Slovenije iz reke potegnili utopljeni osebi.

Ob 7.55 so gasilci posredovali v Ločici ob Savinji v občini Polzela gasilci PGD Ločica ob Savinji, kjer so iz Podvinske struge s pomočjo vrvi iznesli utopljeno osebo. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Nekaj minut kasneje pa so na drugem koncu države iz vode potegnili še drugo utopljeno osebo. Na spletni strani so zapisali, da so ob 8.01 na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško iz potoka s pomočjo vrvi in nosil iznesli na brežino utopljeno osebo. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.