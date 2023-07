Kadil, pa ustavil vlak na relaciji med Novo Gorico in Jesenicami

Državljan Kitajske, star 43 let, je v torek zvečer s kajenjem na vlaku, ki je vozil med Novo Gorico in Jesenicami, sprožil samodejni požarni alarm. Posledično se je vlak samodejno zaustavil blizu železniške postaje Kanal, so sporočili s PU Nova Gorica. Policisti so primer kršitev predali pristojnim inšpektorjem.

Policisti bodo zaradi kršitve prepovedi kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih in povzročitve zamude vlaka s svojim neprimernim vedenjem zoper državljana Kitajske podali predlog za ukrepanje drugemu prekrškovnemu organu, in sicer inšpekciji za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča ter Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije, so navedli v sporočilu.