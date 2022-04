Morilec iz Zaloga k psihiatrinji prišel še ves krvav (FOTO)

Vprašanje, ali je Gregor Ducman marca lani v zgodnjih jutranjih urah v družinski hiši v Zalogu pri Šempetru umoril mamo in poskušal soditi še očetu v stanju bistveno zmanjšane ali zgolj zmanjšane prištevnosti in se je zavedal, kaj počne, tudi po zaslišanju psihiatrinje Valentine Winkler Skaza, ki je bila na dan tragičnega dogodka dežurna v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, ostaja brez enoznačnega odgovora.

Winkler Skazova je na sodišču pojasnila, da so Ducmana na pregled v Vojnik le nekaj ur po tragediji pripeljali pravosodni policisti, in to neposredno iz urgentnega centra celjske bolnišnice, ker naj bi tožil zaradi bolečin v trebuhu. In ker naj ne bi bil sposoben za pridržanje. »Gospod je bil še ves krvav,« je dejala specialistka psihiatrije. Na vprašanje senata, v kakšnem stanju je bil, pa je povedala, da o samem dogodku takrat ni želel govoriti, je pa povedal, da je bil že večkrat pri nas in da se je neuspešno zdravil zaradi odvisnosti od prepovedanih drog.

Bil je tudi hospitaliziran in vključen v metadonski program. Govoril je tudi o tem, kako se je potikal po zapuščenih hišah in kmetijah. Pri tem je bil povsem miren in neprizadet,« je še povedala. In tudi, da je bil verjetno pod vplivom pomirjeval ter THC, ki so ga zaznali tudi v urinskem testu. Psihiatrinja pri njem ni zaznala psihoze.

Psihoza je očitna

Na vprašanje zagovornice Rosite Gabrilo, kako se sploh da ugotoviti psihozo, je pojasnila, da je ta zelo očitna in razvidna že iz obnašanja človeka. »Običajno so takšni ljudje glasni, zbegani in nemirni, z njimi se ni mogoče pogovarjati, ker halucinirajo. Nič od tega pa pri obdolženem nisem zaznala,« je povedala.

Prizorišče zločina

Spomnimo, da je že izvedenec psihiatrične stroke Peter Pregelj v svojem mnenju izpostavil, da je pri obdolženem zaznal dve psihični motnji, in sicer sindrom odvisnosti od več psihoaktivnih snovi, pa tudi neopredeljeno osebnostno motnjo, ne pa tudi psihoze. In da ni mogoče reči, da se svojega ravnanja ni zavedal ali razumel. Povsem drugače, namreč da je pri obdolženem zaznala več sočasnih motenj, med njimi tudi duševno, pa je v svojem mnenju zapisala izvedenka Bojana Avguštin Ahčin.

Ravno zato, ker se njuni mnenji razlikujeta, bo zdaj sodni senat oba seznanil še z mnenjem Winkler Skazove, šele nato bodo odločali o morebitnem angažiranju novega izvedenca psihiatričnega stroke, kar je sodišču že predlagala zagovornica obdolženega Gabrilova. Sojenje se bo nadaljevalo sredi maja.