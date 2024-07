Izzivajo na predelanih mopedih

V zadnjem času je na območju PU Koper povečano število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji, uporabniki e-skirojev, e-koles in mopedisti. Kot smo izvedeli, je bilo v letošnjem letu skupno 1051 (v lanskem letu 1123) takih prometnih nesreč. Največ jih obravnavajo na priljubljeni kolesarski stezi Parenzana.

Peter Leban, policijski inšpektor na oddelku za cestni promet, opozarja, da imajo pogosto opravka z mladostniki, katerih mopedi so velikokrat predelani in dosegajo hitrosti, ki so veliko večje od konstrukcijsko določenih. Skupine teh mladoletnikov oziroma mladostnikov se ob mraku zbirajo na določenih mestih Parenzane, na parkiriščih, garažnih hišah, pred trgovskimi centri in podobno ter tam preizkušajo zmogljivost svojih predelanih mopedov, vozijo objestno ter ogrožajo lastno varnost in varnost drugih. Ob prihodu policistov zbežijo in se pred njimi skrijejo, »s tem pa povzročijo še veliko večjo nevarnost za nastanek prometne nesreče«.

Dr. Angela Arsova iz ZD Koper, je dodala, da so najpogostejše poškodbe, s katerimi se srečujejo ekipe NMP in na urgenci v zdravstvenih domovih ter v bolnišnici, poleg lažjih odrgnin, udarnin in zvinov tudi zlomi, poškodbe glave, poškodbe hrbtenice in notranje poškodbe. Takšne poškodbe lahko vodijo do trajnih posledic, vključno z invalidnostjo in v najhujših primerih tudi smrtjo. Predvsem pa opozarjajo na previdnost pri vožnji e-skirojev.