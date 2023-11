Izvajali skupni lov, medvedka pritekla, začela gristi in udarjati s šapami

V nedeljo je medvedka na območju Krasa napadla lovca. Člani Lovskega društva Štanjel so izvajali skupni lov, pri čemer sta 49- letni in 46- letni lovec bila na stojišču, ko je do njiju nenadoma pritekla medvedka in 49-letnika začela gristi in udarjati s šapami.

Drugi lovec je medvedko ustrelil in jo pokončal, napadeni lovec pa je v bolnišnici.

Napadenega lovca so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico Šempeter, saj mu je medvedka povzročila poškodbe po trebuhu, glavi in rokah. 49-letnik ni v življenjski nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Koper.