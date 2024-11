Izsilil prednost in povzročil trčenje! Poškodovanih pet oseb, tri huje

V sredo, 6. novembra, okoli 6.30, se je v semaforiziranem križišču v Vodicah pri izvozu z avtoceste zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil, so sporočili s PU Ljubljana.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik pri zavijanju levo v križišču odvzel prednost vozniku, ki je pripeljal nasproti. Pri tem sta se huje telesno poškodovala dva potnika v vozilu povzročitelja, še en potnik, povzročitelj in udeleženi voznik pa lažje. Z reševalnim vozilom so bili odpeljani v UKC Ljubljana, njihovo življenje pa ni ogroženo.

Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.