Izsilil prednost in povzročil nesrečo! V krvi je imel kar 2,4 promila alkohola

V četrtek, 26. septembra, nekaj pred 15. uro so bili metliški policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Primostku.

Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 34-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW, ker je izsilil prednost pred 65-letnim voznikom citroëna. Oba lažje poškodovana udeleženca nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,13 miligrama alkohola (2,4 g/kg).

Okoliščine nesreče še preverjajo, zoper 34-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.