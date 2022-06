Hotel Žonta pogorel do tal: »Hudo mi je, nanj imamo lepe spomine«

Le malo po hudem neurju in toči na Celjskem, je v Šentjurju izbruhnil velik požar. Nekaj minut po polnoči so bili na Policijski upravi Celje obveščeni, da je zagorel objekt nekdanjega hotela Žonta.

Na kraj so bili napoteni policisti, ki so kraj zavarovali. Požar so pogasili gasilci PGD Šentjur, Lokarje, Slivnica, Dramlje, Ponikva, Kalobje in Prožinska vas. Po prvih ugotovitvah je bilo ugotovljeno, da je do požara prišlo na zapuščenem hotelu, ki je uničil objekt velikosti 60 x 50 metrov.

Policisti in kriminalisti bodo danes, ko bodo razmere varne, opravili ogled kraja požara. Po prvih ugotovitvah v požaru ni bil nihče poškodovan, nastala je materiala škoda. Več podrobnosti sporočimo v naslednjih dneh.

Bralka Irena, ki je tudi avtorica fotografij, nam je sporočila, da je hotel predolgo propadal. »Mi je pa hudo, saj imamo na naš hotel lepe spomine! Kot so Merx spremenili v prah, se je zdaj v prah pogreznil tudi naš hotel.«