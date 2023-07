Iz trezorjev so sunili 400 tisočakov (FOTO)

Tri leta zapora je sodnica Catherine Butler prisodila 44-letnemu Slovencu, ki je na zatožni klopi deželnega kazenskega sodišča v Gradcu sedel zaradi velike tatvine v kriminalni združbi, v kateri si 44-letnik sicer ni pretirano umazal rok. Enega člana slovenske združbe so sicer že obsodili, tretji pa je na begu pred avstrijsko roko pravice. Severni sosedje o primeru sodbe do izreka sicer niso pisali - najverjetneje zaradi preiskave, v kateri so morali zalotiti storilce, ki so odpirali trezorje bankomatov.

Trezorji so se znašli na udaru slovenskih dolgoprstnežev. FOTO: Jože Suhadolnik

Snemali številčnico

Državna odvetnica Vera Sammt je razkrila veliki greh trojice: namerili so se na bankomate, in to velikopotezno. Prav 44-letnik, ki je že dobil kazen, je dal svoje stanovanje na razpolago za namestitev: »Prav tako je poizvedoval v preddverju banke. Bil mu je obljubljen del plena,« besede Sammtove prenašajo avstrijski kronisti. Po opazovanjih bankomatov so Slovenci (na neopisan način) v bližino obeh naprav, ki so ju pozneje oropali, namestili montažne plošče, pod katerimi je bil mobilni telefon s kamero, usmerjeno tako, da je snemala številčnico na trezorju bankomata.

Slovenci v Gradcu za denar iz bankomata niso uporabljali kartice, ampak mobilni telefon. FOTO: Leon Vidic

Trojica je dvakrat uporabila isti trik, izplen pa je bil izjemen: banki so olajšali za skupaj 396.000 evrov! Kako natančno so jih izsledili, ni znano. Na sodišču se je izkazalo, da je 44-letnik malo pred praznjenjem avstrijskih bankomatov v Sloveniji odsedel zaporno kazen, za rešetkami se je spoznal z enim od zdaj soobtoženih na sodišču v Gradcu: »Povedal mi je, da je zaprt zaradi kraje diamantov in zlata, drugače pa sva se pogovarjala o družinskih zadevah,« je opisal poznanstvo. Nadaljeval je, da mu je soobtoženi posodil sedem tisoč evrov, da se je po prestani kazni lahko vrnil živet v avstrijsko prestolnico. Sodnico Butlerjevo je zanimalo, ali je denar dobil brez pogojevanja. »Ja,« je odvrnil obtoženi, sodnica pa je ugotovila: »To je skoraj predobro, da bi bilo resnično.«

V Gradcu delujejo tudi slovenski tatovi. FOTO: Milan Ilić

Slovenec je dejanje deloma priznal, deloma pa naj bi se zapletal v lastnih izjavah o tem, kje je bil denar hranjen po odtujitvi. Njegove obrazložitve, da naj bi z uporabo stanovanja zgolj delal uslugo svojemu kompanjonu, ki naj bi se ga bal, niso padle na plodna tla. Mediji ne poročajo, ali bosta kazen znova prestajala v istem zaporu, tokrat avstrijskem.

Na delu še ena tolpa

Za obrazložitve o slovenski tolpi, ki so ji sodili ta teden, smo povprašali sodnico Barbaro Schwarz, ki na graškem deželnem sodišču vodi stike z mediji. Odgovori so nas, milo rečeno, presenetili. Schwarzova nam je namreč poslala del obtožb zoper štiri slovenske državljane (in enega Hrvata), ki so jim istega dne prav tako sodili na sodišču v Gradcu. Tudi obtožbe o veliki tatvini v kriminalni združbi so po členu kazenskega zakonika enake kot za prej omenjeno trojico. In, zveni že neverjetno, tudi ta združba se je spravila vsaj na en trezor – a ne bančnega. Kot navaja Schwarzova, so Alijan B., Matija G., Eugen G., Marijo H. in Janja T. (v sodelovanju s Slavkom B., Marijo B. ter Zlatkom R., zoper slednje tri se vodi ločeni postopek in niso všteti v prvo peterico te tolpe) tik za slovensko mejo vdrli k starejšemu avstrijskemu paru ter mu ukradli trezor z 59.000 evri (in še nekaj urami in kosi nakita povrhu).

Slovenska vlomilska tolpa je iz stanovanjske hiše odnesla trezor in kaseto z denarjem. FOTO: Luckybusiness, Getty Images

Oktobra in novembra lani so Alijan B., Matija G., Janja T., Eugen G., Marijo H. in Zlatko R. vdrli v drugo stanovanjsko hišo ter odnesli kaseto za denar, v kateri so bili trije tisočaki gotovine. Pripisali so jim še neuspešen vlom v tretjo avstrijsko hišo, pa tudi posest dveh hranilnih knjižic z dokumenti, ki jim nista pripadali. V golfu s slovenskimi registrskimi oznakami (ki ga je policija zaplenila) so našli gotovino, napravo za nočno opazovanje, solzivec, rokavice, lupo in kup drugih orodij, celo kamen za preverjanje pristnosti zlata! Če jih bodo spoznali za krive, omenjenim grozijo dolgoletne zaporne kazni.