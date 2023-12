Iz stanovanjske hiše se je valil dim, takoj so pričeli z oživljanjem

Ob 18.43 se je v naselju Hrašče, občina Postojna, iz stanovanjske hiše valil dim. Gasilci PGD Studeno in Postojna so s pomočjo dihalnih aparatov vstopili v zakajen objekt od koder so rešili starejšo neodzivno osebo in pričeli z oživljanjem do prihoda reševalcev NMP.

Reševalci so osebo dokončno oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje. Požar v objektu je pogašen, pri tem je nastala materialna škoda, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.