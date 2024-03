Iz rok ji je strgal torbico in pobegnil. Ste ga videli?

Policijska uprava Ljubljana je sporočila, da je sinoči prišlo do drzne tatvine v enem od ljubljanskih okrožij.

»Včeraj okoli 19.30 smo bili obveščeni o drzni tatvini na območju Stegen v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec starejši oškodovanki iz rok strgal torbico in vrečko ter peš pobegnil v smeri Kamnogoriške ulice,« so sporočili s Policije.

Oškodovanka je med dejanjem padla in se lažje poškodovala. Iščejo moškega, visokega okoli 180 cm, srednje postave. Star je med 30 in 40 let, oblečen je bil v temna oblačila.

Policisti še zbirajo obvestila glede okoliščin kaznivega dejanja.