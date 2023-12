Kdo ve, ali bo 54-letni Tržačan Michele Puissa, ki je na cesti ubil Marka Matešića iz Srgašev, sploh kdaj plačeval za svoj greh. Po fiasku, ki so si ga privoščili sodni izvedenec za prometne nesreče in posledično tožilci, so 18-letnikovi starši morali sami prevzeti kazenski pregon Italijana in dosegli, da je bil pravnomočno obsojen na dve leti in pol zapora. A ko bi moral v zapor, se je večkrat požvižgal na poziv na prestajanje kazni. Zdaj pa so še italijanske pravosodne oblasti Sloveniji sporočile, da jim niti na misel ne pride, da bi ga izročile naši državi. Za smrt mladega Marka naj bi pl...