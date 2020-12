Iskali v izjemno nevarnih okoliščinah, a Domna še niso našli

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da je iskanje pogrešanega planinca na območju Grintovca za danes zaključeno. Aktivnosti se bodo nadaljevale, ko bodo to dopuščale razmere.»Kranjski gorski reševalci so danes od jutra do teme na terenu peš pregledali več poti na območju Grintovca, vendar niso našli uporabnih sledi. Sprejetih je bilo tudi več informacij planincev o pogrešanem, za kar se jim zahvaljujemo.«»Razmere, kakršne so danes, ne omogočajo nadaljnjih hitrih, še manj pa varnih aktivnosti. Pod 1.700 metri se je sneg močno udiral, nad to višino pa je bila podlaga pomrznjena. Na določenih delih so bili vidni talni plazovi, veter pa je pihal s hitrostjo preko 60 km/h, kar v kombinaciji še z gosto meglo ustvarja izredno nevarne okoliščine.«Kot so še sporočili, so gorski reševalci včeraj zvečer, ponoči in tudi danes z maksimalnimi napori ob zelo visoki stopnji tveganja v okviru zmožnosti pregledali ogromno območje Grintovca. Ko bodo dopuščale razmere, bo za pregled terena aktiviran tudi policijski helikopter.Včeraj so z aktivnostmi začeli kamniški gorski reševalci, potem pa so se jim priključili se kranjski gorski reševalci, ki so teren pregledovali tudi danes.»Verjetnost nastanka nesreče v takih okoliščinah je izredno velika. Zato apeliramo na ljudi, naj se vendarle odločajo razumno in naj v slabih razmerah ne silijo v gore. Napoved je slaba tudi za jutri.«