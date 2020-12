Včeraj ob 19.08 se je na območju Grintovca začela iskalna akcija zaradi pogrešanega planinca.



Aktivirani so bili pripadniki reševalnih postaj GRS Kamnik ter Kranj in z obeh strani pregledali območje Grintovca. Okoli polnoči so se zaradi zimskih razmer in sneženja odločili sestopiti.



Iskanje bodo nadaljevali danes.