Išče se tat alkoholne pijače! »Imel je svetlomodro majico, obut v sandale«

Policisti iščejo tatu alkoholne pijače iz prodajalne v Ivančni Gorici, o drzni tatvini so bili obveščeni v nedeljo okoli 16.30 ure. Tat je visok okoli 160 centimetrov, star je med 30 in 40 let, oblečen pa je bil v svetlomodro majico, sive kratke hlače, obute pa je imel sandale, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so navedli policisti, je neznanec vstopil v prodajalno in s police vzel alkoholno pijačo, nato pa stekel mimo blagajne brez, da bi izdelek plačal.

Policisti zbirajo podatke za izsleditev osumljenca, o okoliščinah tatvine pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.