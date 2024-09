Incident v Komendi: reševalci odhiteli na pomoč, nato pa jih je ženska hotela pretepsti

V nedeljo zvečer so policisti obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na območju Komende. Kot poroča Kamnik info, je bila reševalna ekipa Nujne medicinske pomoči Kamnik zaprošena za zdravniško pomoč, vendar se je na kraju občanka začela nedostojno vesti do celotne reševalne ekipe, pri čemer jih je verbalno žalila, nanje vpila in z njimi želela tudi fizično obračunati.

Kljub prihodu policistov pa se nasilna ženska, ki je bila vidno pod vplivom alkohola, ni pomirila, ampak je še naprej nadaljevala s kršitvami in ni upoštevala ukazov policistov, zaradi česar ji je bilo odrejeno pridržanje, čemur pa se je fizično uprla, zato so bili policisti zoper njo prisiljeni uporabiti tudi prisilna sredstva.

Kot še poroča omenjeni portal, so občanko po zdravniškem pregledu pridržali do streznitve. Po navedbah policije bo morala plačati kazen v višini dobrih 1000 evrov.