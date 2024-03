Sila neprijetno in nevarno vožnjo je na začetku februarja preživljalo 13 ilegalcev, med njimi celo 5 otrok, ki so upali na boljše življenje v Italiji. Vprašanje je, kako bi se končala njihova vožnja, če jih ne bi kmalu po prestopu slovensko-hrvaške meje prestregli policisti. Natlačeni so bili namreč v tovornem delu kombija renault traffic brez sedežev, oken, ogrevanja in prezračevanja, stene pa so bile surove s kovinskimi robovi. 3. februarja letos jih je v kombi naložil 28-letni Srb Milan Ignjat, in sicer pri meji z Bosno in Hercegovino. Pripeljal jih je na slovensko-hrvaško mejo, a ne na ma...