Huda nesreča pri soteskanju v Bovcu: odpeljal ga je vojaški helikopter

O hudi nesreči poročajo iz občine Bovec. Ob 10.39 se je v soteski potoka Fratarca udeleženec soteskanja huje poškodoval.

Gorski reševalci GRS Bovec in dežurna ekipa GRS na Brniku so poškodovanca oskrbeli, nato pa ga je helikopter Slovenske vojske prepeljal v jeseniško bolnišnico, so poročali na upravi za zaščito in reševanje.