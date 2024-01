Huda nesreča pri Ribčah: trčila 4 vozila, 43-letnik umrl

Danes, nekaj po 14:30, so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Ljubljano in Litijo pri kraju Ribče, v kateri so bila udeležena 4 vozila.

Ugotovljeno je bilo, da je voznik kombija vozil v smeri Litije, ko je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v tovorno vozilo, ki je peljalo nasproti. Po trčenju je tovorno vozilo odbilo izven vozišča in je obstalo na travniku, kombi pa odbilo še v osebno vozilo, ki je vozilo za tovornim vozilom. Osebno vozilo in kombi je nato odbilo na travnato površino. Voznik še enega osebnega vozila, ki je vozil v smeri Ljubljane, pa je prevozil dele vozil, ki so ostali na cesti.

Voznik kombija, 43-letni državljan Kosova, je v nesreči utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl. Voznik osebnega vozila in njegova sopotnica sta se v nesreči lažje poškodovala. Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Promet na tem odseku je zaradi odstranjevanja posledic nesreče še vedno oviran.